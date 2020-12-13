شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تحتفل بعيد ميلاد ماجدة الرومى: "سنة عن سنة بتبقى الأرقى وقدوة فنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة نجوى كرم على الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد صديقتها المطربة اللبنانية ماجدة الرومى، وذلك من خلال تغريدة هنأتها فيها وقالت: "سنة عن سنة بتبقي الأرقى ومَثل فنّي وقدوة لكتار من اللي بيحبّوا يستمرّوا على مستوى الوطن عقبال الـ 100 سنة".



تدوينه نجوى كرم فى عيد ميلاد ماجدة الرومى

وتحتفل اليوم 13 ديسمبر المطربة الكبيرة ماجدة الرومي بعيد ميلادها فهي ابنة الموسيقار الكبير حليم الرومي ووالدتها ماري لطفي المصرية من مدينة بورسعيد الباسلة وقد وعت ماجدة الرومي على الدنيا وهي تغنّي وهي ابنة العشر سنوات كان كلّما رآها أحد من الجيران يقول لها "غنّي لنا " ؟، وكان أوّل تسجيل غنائي لها هو ترتيل كنيسة حفظته عند الروم الكاثوليك بعنوان "ميلادك"، "الهوا هوايا"، "عيون القلب".



نجوى كرم

وعلى جانب آخر أعلنت النجمة نجوى كرم، عن حفلها الغنائى في دبى بالعام الجديد مع النجم ماجد المهندس، ونشرت نجوى صورة بوستر الحفل عبر حسابها على تويتر، وكتبت على الصورة قائلة: "يوم 15 يناير فى مركز دبى التجارى العالمى".

وأحيت نجوى كرم الشهر الماضى، حفلا غنائيا وذلك على مسرح حبتور جراند في دبي، وقدمت شمس الأغنية العربية توليفة غنائية مميزة من أبرز أغنياتها على مدار ساعة ونصف من عمر الحفلة، التي شهدت حضورا جماهيريا كامل العدد، ووصفتها بـ الاستثنائية والمنتظرة، إذ تعد أول إطلالة جماهيرية لها بعد غياب قرابة السنة منذ آخر حفل لايف لها، وأول حفل غنائي يحضره الجمهور منذ ظهور الوباء العالمي الذي فرض التباعد الاجتماعي وعزلة البشر وإلغاء الحفلات والمهرجانات الفنية حول العالم.