شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنان مراد مكرم بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان مراد مكرم وفاة والدته بعد صراع مع المرض، وكتب على صفحته الشخصية على فيس بوك، "ربنا استرد وديعته أشكرك يارب إنك ريحتها".





وكانت آخر أعمال الفنان مراد مكرم مسلسل "شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبى وتدور أحداثه فى 50 حلقة ويكتب له السيناريو والحوار ورشة من 5 مؤلفين شباب ومن إخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، رجاء الجداوى، مراد مكرم، محمد على رزق، وثراء جبيل، المغربية طاهرة وعدد آخر من الفنانين.