شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين أفضل كاتب سيناريو برمضان فى مهرجان نجم العرب.. ويتسلم جائزة باسم والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عمرو محمود ياسين، نجل النجم الكبير الراحل محمود ياسين، الشكر للقائمين على مهرجان نجم العرب، لتكريم والده في الدورة التي اقيمت أمس، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب: "شكرا مهرجان نجم العرب على تكريم اسم الفنان محمود ياسين، وشكرا لتصويت الجمهور العربي باستفتاء مهرجان نجم العرب لأفضل كاتب سيناريو برمضان".

وحصل عمرو محمود ياسين، على جائزة أفضل كاتب سيناريو فى رمضان، كما تسلم جائزة باسم والده الراحل محمود ياسين، ويشار إلى أن الخليج 365 حصد أيضًا جائزة أفضل موقع إخبارى فى الوطن العربى فى مهرجان نجم العرب، باستفتاء الجمهور المصرى والعربى، وتسلم الجائزة الزميل عماد صفوت.

كما حصد النجوم شيرى عادل، وحنان مطاوع، ورامي صبري، والإعلامية دعاء عامر، والمخرج سامح عبد العزيز، وبيومي فؤاد، وهنا الزاهد، شيكو، وهشام ماجد، وهنادي مهنا، وأحمد خالد صالح، وجميلة عوض، ورامي جمال، ومهندسة الديكور رباب إبراهيم، والمخرج وائل إحسان، وأحمد حاتم، جائزة الابداع فى مهرجان نجم العرب 2020 وهو المهرجان السنوى لمجلة What Happens ، الذى يكرم نجوم الفن باستفتاء الجمهور الخليجي والعربي، وباستثناء الجمهور المصرى، لتكريم كل فنان يحقق نجاحاً خارج مصر وعلى مستوي الوطن العربي.

كما حصد كل من محمد عبد الرحمن، وتامر حسين، ويسرا، وعاصى الحلانى وابنه الوليد الحلانى، وإيمان العاصى، وحكيم، وأحمد زاهر، وخالد النبوى، وزينة، ونادر حمدى، وإنجى المقدم، جائزة أفضل ممثل وممثلة فى أعمالهم السابقة، أما عاصى الحلانى فحصد جائزة أفضل أغنية عربية، وابنه الوليد أيضاً، كما حصد النبوى جائزتين عن مسلسل ممالك النار، ومسلسل لما كنا صغيرين".