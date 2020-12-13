شكرا لقرائتكم خبر عن "وقفة رجالة" يدخل مراحل المونتاج الأخيرة استعداداً للعرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فيلم "وقفة رجالة" لماجد الكدوانى غرف المونتاج والمكساج بعد انتهاء فريق العمل من التصوير بشكل نهائى، ليكون جاهزا للعرض فى شهر يناير المقبل كما حددت الجهة المنتجة للعمل.

فيلم "وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف جانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

وفى سياق آخر انتهى ماجد الكدوانى من تصوير فيلم آخر بعنوان "بره المنهج" تأليف خالد دياب وإخراج عمرو سلامه وتشاركه البطولة الفنانة روبى، أما سيد رجب فينشغل بتصوير مشاهده فى فيلم "كيرة والجن" مع كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.