شكرا لقرائتكم خبر عن سنوب دوج يتنقد أغنية كاردى بى الأخيرة WAP لاستخدامها كلمات فاضحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد النجم العالمي سنوب دوج، أغنية النجمة العالمية كاردي بي والنجمة العالمية MC Megan، التي طرحتها مؤخراً بعنوان WAP، التي تحدثت فيها عن العلاقات الجنسية ، حيث أحدثت الأغنية ضجة كبيرة آنذاك، لمخالفتها ضوابط ثقافة البوب ووصولها الى حالة الجنون - على حد وصفه، وأبدي النجم العالمي سنوب دوج، البالغ من العمر 49 عاماً، انزعاجه من الأغنية التي حققت صدى كبيرا بعد نشرها، قائلاً: "دعونا نحصل على بعض الخصوصية في الأغاني وعدم التدخل في تفاصيل العلاقات الحميمية وما تفضله النساء"، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



سنوب دوج

واللافت للنظر بعد تلك التصريحات، أن سنوت دوج، هو رائد أغاني البوب ويشتهر بأغانيه بالسباب والألفاظ الخارجة، وهو ما أثار الجدل حول انتقاده لأغنية كاردي بي لتواجد بعض الالفاظ الخارجة التي يشتهر بها هو نفسه.



اغنية كاردي بي WAP

وظهر دوج، في أغنية النجم العالمى باد بانى bad bunnyالتي أطلقها أمس، باسم " Hoy Cobré "، على قناته الخاصة بموقع يوتيوب، حيث ظهر فى البداية بالصحراء ثم يدخل فى وصلة رقص أعلى إحدى الشاحنات التى يقودها شخصية كارتونية وتجلس بجانبه سيدة ذات الضفائر الطويلة ، وصولا الى متجر للملابس الرجالى، ليظهر دوج والذى يحظى بشعبية جارفة حول العالم ظهر بالعمل وكأنه مدير للمتجر .