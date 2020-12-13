شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى تحتفل بعيد ميلادها بمشاركة العائلة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة ماجدة الرمي بعيد ميلادها في وسط حضور من الأهل، اليوم الأحد، حيث نشرت صور لها من حفل عيد ميلادها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وعلقت ماجدة الرومى: "ومابتكمل الفرحة الإ مع جمعة العيلة .. عيد ميلاد سعيد وعمر مديد".

وتحتفل اليوم 13 ديسمبر المطربة الكبيرة ماجدة الرومي بعيد ميلادها فهي ابنة الموسيقار الكبير حليم الرومي ووالدتها ماري لطفي المصرية من مدينة بورسعيد الباسلة وقد وعت ماجدة الرومي على الدنيا وهي تغنّي وهي ابنة العشر سنوات كان كلّما رآها أحد من الجيران يقول لها "غنّي لنا " ؟، وكان أوّل تسجيل غنائي لها هو ترتيل كنيسة حفظته عند الروم الكاثوليك بعنوان "ميلادك"، "الهوا هوايا"، "عيون القلب".

ماجدة الرومى منذ الطفولة تأثرت بكبار الموسقيين العرب أمثال محمد عبد الوهاب والسيدة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وأسمهان، وقد لاحظ رايموند صدفي ابن عمها أنها تملك صوتا استثنائيا يمكن أن يحدث ثورة إن هي احترفت الغناء وبعد أن اتجهت نحو برنامج استديو الفن البرنامج الأكثر شهرة في لبنان وذلك بمساعدة ابن عمها، أذهلت لجنة التحكيم بأدائها المتميز لأغنية المطربة ليلى مراد " أنا قلبي دليلي" فمنحتها المركز الأول وبكل تفوق.

لفتت ماجدة الرومي نظر المخرج المصري الراحل يوسف شاهين فقدمها رغم صغر سنها في فيلمها الوحيد حتى الآن (عودة الابن الضال) الذي حقق آنذاك نجاحاُ ملحوظاً وحصلت على شهادة البكالوريوس في الأدب العربي من الجامعة اللبنانية لتحقق شرط والدها .

غنت ماجدة للعديد من الشعراء والملحنين وأمام العديد من الملوك والرؤساء، وفي أغلب المهرجانات الكبرى في العالم العربي وأطلق عليها عدة ألقاب منها "ملاك الطرب العربي" و"مطربة المثقفين" للدلالة على تميُّز صوتها ورقيّ فنها.

وتحتفل اليوم 13 ديسمبر المطربة الكبيرة ماجدة الرومي بعيد ميلادها فهي ابنة الموسيقار الكبير حليم الرومي ووالدتها ماري لطفي المصرية من مدينة بورسعيد الباسلة وقد وعت ماجدة الرومي على الدنيا وهي تغنّي وهي ابنة العشر سنوات كان كلّما رآها أحد من الجيران يقول لها "غنّي لنا " ؟، وكان أوّل تسجيل غنائي لها هو ترتيل كنيسة حفظته عند الروم الكاثوليك بعنوان "ميلادك"، "الهوا هوايا"، "عيون القلب".