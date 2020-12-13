شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض × أسود.. تايلور سويفت تحتفل بعيد ميلادها الـ31 مع طرح أغنيتها willow والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية تايلور سويفت، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها باللون الابيض × الأسود، في عيد ميلادها الـ 31 الذى يوافق اليوم 13 ديسمبر، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، صورة لها في حديقة منزلها في أول ظهور لها في احتفالات عيد ميلادها، وتاتي تلك الصورة بعد يومين من طرحها لأغنيتها الجديدة willow، التي حققت بها أكثر من 17 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكانت قد كتبت، سويفت، أول أمس، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام :"منذ أن كان عمري 13 عامًا، كنت متحمسة لأن أبلغ من العمر 31 عامًا لأنه رقم حظي بالعكس، ولهذا السبب أردت أن أفاجئكم بهذا الآن. لقد كنتم جميعًا مهتمين جدًا وداعمين في أعياد ميلادي ولذا اعتقدت هذه المرة أنني سأقدم لكم شيئا".