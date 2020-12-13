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شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض × أسود.. تايلور سويفت تحتفل بعيد ميلادها الـ31 مع طرح أغنيتها willow والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية تايلور سويفت، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها باللون الابيض × الأسود، في عيد ميلادها الـ 31 الذى يوافق اليوم 13 ديسمبر، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، صورة لها في حديقة منزلها في أول ظهور لها في احتفالات عيد ميلادها، وتاتي تلك الصورة بعد يومين من طرحها لأغنيتها الجديدة willow، التي حققت بها أكثر من 17 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وكانت قد كتبت، سويفت، أول أمس، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام :"منذ أن كان عمري 13 عامًا، كنت متحمسة لأن أبلغ من العمر 31 عامًا لأنه رقم حظي بالعكس، ولهذا السبب أردت أن أفاجئكم بهذا الآن. لقد كنتم جميعًا مهتمين جدًا وداعمين في أعياد ميلادي ولذا اعتقدت هذه المرة أنني سأقدم لكم شيئا".
وأضافت :"أعلم أيضًا أن موسم الأعياد هذا سيكون موسمًا وحيدًا لمعظمنا، وإذا كان هناك أي منكم يلجأ إلى الموسيقى للتعامل مع أحبائهم المفقودين بالطريقة التي أفعلها، فهذا مناسب لك. يوجد 15 أغنية في الإصدار القياسي، لكن الإصدار المادي سيتضمن مقطعين إضافيين - "حق حيث تركتني" و "حان وقت الذهاب".
تايلور سويفت
وفي وقت سابق، وافقت النجمة العالمية تايلور سويفت على ظهور موسيقاها في الإعلان التجاري الترويجي الذي ظهر فيه النجم العالمي ريان رينولدز، وجسد فيه شخصية "الشيطان"، الذي وقع في حب فتاة من على الأرض، واستمرا في المواعدة لفترة طويلة.
وشاركت سويفت متابعيها وجمهورها عبر حسابها بموقع تويتر، التريلر الترويجي الجديد، وكتبت: "حسنًا، بينما لم يتم الانتهاء من إعادة أغاني الجديدة، سألني صديقي ريان رينولدز عما إذا كان بإمكانه استخدام مقتطف واحد من أجل إعلان"، في إشارة منها إلى موافقتها استخدام موسيقاها القديمة في الإعلان.
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