شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى عبد المنعم ينفى شائعة إصابته بالعمى لـ"الخليج 365": أنا بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترددت مؤخرا شائعات حول إصابة الفنان صبرى عبدالمنعم بالعمى وهذا مانفاه لنا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلا: أنه بصحة جيدة ولا أعانى من أى شيء وخلال الفترة المقبلة سأدخل أكثر من عمل فنى، مضيفا أنه حاليا يتواجد في المنزل وسط أسرته ويحمد ربنا على كل شيء، وأجرى مؤخرا الفنان صبري عبد المنعم عملية جراحية بعينيه في أحد مستشفيات القاهرة، وتماثل للشفاء بعد أن كان فاقدا للبصر لفترة مؤقتة.

الفنان صبرى عبد المنعم شارك فى مسلسل ليالينا في موسم رمضان الماضى من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات والعمل بطولة صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وشهد المسلسل عودة 3 من أبطاله إلى الدراما الرمضانية، حيث غابت غادة عادل العام الماضى بعدما قررت تقديم "مملكة إبليس" خارج الشهر الكريم، واياد نصار الذى غاب آخر عامين منذ تقديمه "هذا المساء رمضان 2017، وخالد الصاوى الذى يغيب منذ بطولته لمسلسل "هى ودافنشى" مع ليلى علوى عام 2016، أما صابرين فتواجدت العام الماضى بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع على ربيع وإخراج وائل احسان.

والفنان الكبير صبرى عبد المنعم من مواليد عام 1947 وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ العمل الفني خلال فترة السبعينيات، وشارك فى عدد كبير من المسلسلات التى حققت نجاحا كبيرا وكانت علامات بارزة فى تاريخ الدراما التلفزيونية ومنها : (الشهد والدموع، أبواب المدينة، رأفت الهجان، حديث الصباح والمساء، سوق العصر، أوبرا عايدة) وغيرها.