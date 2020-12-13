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شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل دوجلاس يحتفل بعيد ميلاده كاميرون الـ 40 بصورة تجمعهما.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي مايكل دوجلاس، على الاحتفال بعيد ميلاد نجله كاميرون دوجلاس الـ 40، الذي يوافق اليوم، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب قائلاً: "عيد ميلاد سعيد كاميرون، العام قد انتهى سريعًا، أتمنى لك الكثير من الحب والصحة".
وكان قد حرص دوجلاس، منذ عدة أسابيع على تهنئة صديقة المخرج الكبير ريدلي سكوت، بعيد ميلاده الذي يوافق 30 نوفمبر، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، صورة تجمعهما من كواليس تصوير فيلم Black Rain الذي شاركا فيه عام 1989.
كما حرص دوجلاس، على الاحتفال بعيد ميلاد صديقة النجم الأمريكي دانى ديفيتو، الذي أتم عامه الـ76 عامًا منذ عدة أسابيع، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام من دولاب ذكرياتهما التى شاركا فيها العديد من المواقف والمغامرات، موجهًا له تهنئته الخاصة قائلاً: "عيد ميلاد سعيد لأفضل أصدقائي، أتمنى لك يا دانى لعام جديد".
وشارك دوجلاس، جمهوره ومتابعيه بآخر ظهور له منذ أسابيع، وهو بصحبة عمالقة الفن والسينما في العالم، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، حيث ظهر بصحبه كل من النجم العالمي مورجان فيرمان، والنجم العالمي روبرت دي نيرو، والنجم العالمي آل باتشينو.
وظهر دوجلاس فى أحدث إطلالة له منذ عدة اسابيع وهو بصحبه كلبه تايلور، بمناسبة اليوم العالمى للكلب، الذى يوافق 26 أغسطس من كل عام، ونشر النجم صاحب الـ75 عاما، صورته وهو يحتضن كلبة عبر حسابه الشخصى بموقع الصور لإنستجرام، ليحيى الاحتفالية العالمية.
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