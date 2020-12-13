شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل دوجلاس يحتفل بعيد ميلاده كاميرون الـ 40 بصورة تجمعهما.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي مايكل دوجلاس، على الاحتفال بعيد ميلاد نجله كاميرون دوجلاس الـ 40، الذي يوافق اليوم، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب قائلاً: "عيد ميلاد سعيد كاميرون، العام قد انتهى سريعًا، أتمنى لك الكثير من الحب والصحة".

وكان قد حرص دوجلاس، منذ عدة أسابيع على تهنئة صديقة المخرج الكبير ريدلي سكوت، بعيد ميلاده الذي يوافق 30 نوفمبر، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، صورة تجمعهما من كواليس تصوير فيلم Black Rain الذي شاركا فيه عام 1989.