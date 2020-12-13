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لبنى عبد العزيز: اعتذرت عن "خلى بالك من زوزو" وطردونى من أمام الحسين.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز عن أنها اعتذرت عن فيلم "خلى بالك من زوزو" حيث عرض عليها ضم ثلاثة أفلام قبل سفرها الطويل إلى أمريكا.

وقالت الفنانة الكبيرة خلال حوارها مع "تليفزيون الخليج 365" الذى كشفت خلاله العديد من الأسرار عن مشوارها الفنى والإنسانى أن المخرج حسن الإمام عرض عليها قبل سفرها ثلاث ورقات تحت عنوان "بنت العالمة" قبل أن يتغير اسم الفيلم إلى "خللى بالك من زوزو"، لأنه كان يرى أنها مناسبة لتجسيد شخصية الفتاة الجامعية فتكون صدمة تحولها لراقصة أكبر خلال الأحداث.

وأوضحت، أنها قالت للمخرج حسن الإمام أنها لن تستطيع تجسيد مشاهد الرقص قائلة: "قلت له ده أنا فى فيلم أنا حرة دربتنى زينات علوى يوم بحالة علشان مشهد صغير، هعمل الدور إزاى، فقال لى هندربك"

وتابعت: اللى حصل إنى سافرت ولما شفت الفيلم بعدها قلت الحمد لله لأنى ماكنتش هاعمله زى سعاد حسنى

وضحكت الفنانة الكبيرة وهى تقول: حسن الغمام كان دايما يقوللى أنا عملت منك شحاتة فى فيلم إضراب الشحاتين وياما شبعت منه مقالب.

وحكت عن موقف ضاحك حدث معها أثناء تصوير فيلم إضراب الشحاتين عندما صمم المخرج حسن الإمام على دعوة فريق العمل لتناول وجبة كباب فى الحسين، وصمم أن تذهب لبنى عبدالعزيز بملابس التصوير حيث كانت ترتدى "شوالاً قديماً".

وأضافت: طلبت منه أغير هدومى فرفض وقال مستعجلين وهنرجع بسرعة، ولما روحت طردنى صاحب المحل ورفض يدخلنى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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