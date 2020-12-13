شكرا لقرائتكم خبر عن ست بيت شاطرة.. جنيفر جارنر تتسوق بتيشرت "المزارعة جين".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تثبت الممثلة جنيفر جارنر حرصها على الاهتمام بأسرتها وإعطاء وقتها لعائلتها، وذلك عن طريق الاهتمام بتفاصيل منزلها، حيث سبق وأطلق عليها موقع "ديلى ميل" لقب "سيدة منزل بامتياز"، وهو ما انعكس فى ظهور جنيفر بصور رصدتها عدسات مصورى الباباراتزى خلال نزهتها منفردة.



جارنر خلال صورها الأخيرة

وقال الموقع البريطانى، إن تلك النزهة لم تكن بغرض ظهورها للاستمتاع، وإنما هدفت إلى التسوق كما ظهر خلال الصور التي كشفت أيضاً عن ارتداء زى مكتوب عليه اسمها وبجواره كلمة المزارعة.



المزارعة جين

من ناحية أخرى سبق وظهرت ممثلة هوليود جينيفر جارنر فى أحدث صور لها بعد أيام من استمتاع طليقها بن افليك وبناته منها بصحبة محبوبته انا دى ارماس، حيث التقطت عدسات مصورو الباباراتزى عدة صور لجينيفر أثناء سيرها مع ابنها من بن افليك، وأشار تقرير موقع الديلى ميل، إلى أن هناك اتفاق بدى ما بين الثنائى جارنر وبن افليك على أن يستمتع هو بعيد الشكر الماضى بصحبة بناته فى حين يبقى الابن معها.

جاء ذلك بعدما حرص النجم بن افليك وانا دى ارماس على الاحتفال بعيد الشكر خلال الأيام الماضية وفقاً لموقع الديلى ميل بصحبة أبنائه من الممثلة العالمية جينيفر جارنر، حيث أكد تقرير نشره موقع الديلي ميل أن علاقة دي ارماس بأبناء جارنر تتحسن بشكل كبير، وهو ما ينعكس في تلك المناسبات التي باتت تحرص فيها على الظهور معهما، وذلك تمهيداً للارتباط الرسمى الذى يخطط له كلاً من بن افليك ودي ارماس خلال الآونة المقبلة.

كما أكد موقع الديلى ميل، أن عدم احتفال الأبناء مع والدتهم بعيد الشكر يرجع لاتفاق مشترك بينها وبين أفليك على السماح لهما بالاقتراب أكثر من أنا دى أرماس منذ فترة، وهو الأمر الذى يعود للتفاهم الكبير بين الثنائي رغم الانفصال والذى أشاد به بن افليك فى وقت سابق.