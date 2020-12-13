شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله عن مسلسل "جمال الحريم": أتمنى أن يحظى بمشاهدة عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق الفنان صلاح عبد الله، جمهوره بمسلسل "جمال الحريم" الذي يعرض على شاشة "dmc"، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على تويتر، أفيش لمسلسل "جمال الحريم" تظهر فيه شخصيته، معلقا: "أتمنى أن يحظى هذا العمل بنسبة مشاهدة عالية تستمر في متابعته بحب وتقدير بقدر المجهود الفظيع جداً الذي بذله فريق العمل ليخرج للنور وفي النهاية".



الفنان صلاح عبدالله عبر تويتر

وطرحت شركة سينرجى البوسترات الدعائية الخاصة بمسلسل "جمال الحريم" قبل البدء في عرض حلقات المسلسل، حيث كشفت الشركة عن 6 بوسترات سيطر عليهم طابع الرعب، يتصدر كل بوستر بطل من المشاركين فى العمل وهم نور اللبنانية وخالد سليم ودينا فؤاد وإسلام جمال وحازم سمير، إضافة إلى بوستر يجمع نور اللبنانية وإسلام جمال.



أفيش لمسلسل جمال الحريم

"جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله.

وفي وقت سابق، طرحت شركة سينرجى أيضاً برومو المسلسل الذى كشف عن طبيعة الأحداث التى تدور حول الجن والعفاريت والخرافات، بظهور ثعابين وأفاعى وعقارب، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت وتتوالى الأحداث وتحاول كل واحدة التخلص من هذا الجن فى إطار من الإثارة والتشويق.