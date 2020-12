شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القصة الكاملة لتقديم مسلسل عن فريق The Rolling Stones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد فريق " The Rolling Stones " واحد من أهم الفرق الغنائية فى العالم ، حيث امتلك الفريق شعبيها جارفة فى فترتى الستينات و السبعينات من القرن الماضى ، إلا أن مازالت أعمال الفريق الشهيرة عالقة باذهان المعنيين بالموسيقى و الغناء من شتى انحاء العالم، وقد أشارت عدد من المواقع الشهيرة وأبرزها " هوليوود ريبورتر" و"ام ان أى" أن هناك خطوات أولى نحو مسلسل عن فريق الروك الشهير " The Rolling Stones " .

وأشار جون لاندجراف ، الرئيس التنفيذى لقناة FX ، إلى أن المنصة تخطط لعمل سلسلة مكون من موسمين عن " Rolling Stones " وسيكون نيك هورنبى ، مؤلف كتاب High fidelity هو المسؤول عن كتابة المسلسل الذى سيتم إنتاجه.

وعلى مدار الموسمين ، سيختار FX تغطية الفترة من تأسيس الفرقة و تحقيق النجاحات وصولا إلى عام 1972.

يذكر أن الفريق الشهير " The Rolling Stones " الذى بدأ مسيرته الفنية عام 1962 قدم عدد ضخم من الاعمال الغنائية الناجحة ، و من أبرزها " (I Can't Get No) Satisfaction " و " gimme shelter " و " angie " و " anybody seen my baby " ، و غيرهم .