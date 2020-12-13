- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القصة الكاملة لتقديم مسلسل عن فريق The Rolling Stones والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد فريق " The Rolling Stones " واحد من أهم الفرق الغنائية فى العالم ، حيث امتلك الفريق شعبيها جارفة فى فترتى الستينات و السبعينات من القرن الماضى ، إلا أن مازالت أعمال الفريق الشهيرة عالقة باذهان المعنيين بالموسيقى و الغناء من شتى انحاء العالم، وقد أشارت عدد من المواقع الشهيرة وأبرزها " هوليوود ريبورتر" و"ام ان أى" أن هناك خطوات أولى نحو مسلسل عن فريق الروك الشهير " The Rolling Stones " .
وأشار جون لاندجراف ، الرئيس التنفيذى لقناة FX ، إلى أن المنصة تخطط لعمل سلسلة مكون من موسمين عن " Rolling Stones " وسيكون نيك هورنبى ، مؤلف كتاب High fidelity هو المسؤول عن كتابة المسلسل الذى سيتم إنتاجه.
وعلى مدار الموسمين ، سيختار FX تغطية الفترة من تأسيس الفرقة و تحقيق النجاحات وصولا إلى عام 1972.
يذكر أن الفريق الشهير " The Rolling Stones " الذى بدأ مسيرته الفنية عام 1962 قدم عدد ضخم من الاعمال الغنائية الناجحة ، و من أبرزها " (I Can't Get No) Satisfaction " و " gimme shelter " و " angie " و " anybody seen my baby " ، و غيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على القصة الكاملة لتقديم مسلسل عن فريق The Rolling Stones لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.