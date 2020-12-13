ليوناردو دى كابريو وجنيفر لورانس على متن حاملة طائرات لتصوير Don't Look Up

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول النجمان ليوناردو دى كابريو وجنيفر لورانس، مسابقة الزمن أثناء تصوير فيلمهما القادم Don't Look Up، والذى تدور أحداثه في إطار كوميدى، وقد ظهر الثنائى معاً فى أحدث صور لهما من كواليس الفيلم عبر تقرير نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، أثناء تواجدهما على متن حاملة طائرات، وذلك خلال استعدادهما لتصوير مشهد على سفينة حربية بحرية ضخمة.

وشهدت كواليس فيلم Don't Look Up، الذى يقوم ببطولته النجمان ليوناردو دى كابريو وجينيفر لورانس تشديد كبير من جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث كشف موقع بيبول خلال تقرير أخير عن عدة صور جديدة من كواليس الفيلم.

وأظهرت الصور ارتداء الجميع للكمامة والفيس شيلد حيث حرص كافة فريق العمل على الالتزام بكافة سبل الوقاية من فيروس كورونا، خوفاً من إصابة أي شخص بالفيروس.

من ناحية أخرى، بدأ ليوناردو تحضيرات فيلمه Killers Of The Flower Moon، للمخرج مارتن سكورسيزى، حيث كشف موقع ديلي ميل عن خلاف وجدال بين بطل الفيلم ليوناردو دي كابريو وكاتب السيناريو إريك روث، وذلك بسبب تكيف الرواية بما يتناسب مع الفيلم.

وقال روث في حوار مع IndieWire، نقله موقع ديلي ميل، إن النقاشات التى جمعته بـ ليو تتعلق بالشكل النهائى لتحويل الرواية إلي فيلم، وأن الجدال بينهما وصل إلي مرحلة الحسم حيث وافق علي تعديلاته وآراءه بنسبة 50 % بينما ربح هو 50 %، موضحا أنه سيستمر في إعادة الكتابة وأن الخلاف كان حول طريقة تصوير شخصية ليو.