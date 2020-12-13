شكرا لقرائتكم خبر عن منتجة فيلم جيمس بوند تتحدث عن دور رامى مالك بـ"لا وقت للموت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الترقب يعيشها جمهور ومحبو فيلم "جيمس بوند 25" أو "لا وقت للموت" اسم آخر أفلام دانيال كريج مع سلسلة عميل المخابرات السرى، والذى سيتم طرحه العام المقبلة بعد فترة من التأجيلات، حيث يشاركه البطولة النجم رامى مالك، والذى يجسد به دور الشرير الذى يسعى للقضاء على جيمس بوند.



رامى مالك بأحداث الفيلم

منتجة "لا وقت للموت" أكدت خلال تصريحاتها الأخيرة لموقع looper أن دور رامى مالك هى الأكثر شراً على الإطلاق بتاريخ السلسلة الشهيرة، حيث راهنت على نجاح الشخصية بصورة كبيرة والتي ستساهم بنجاح الفيلم في الإجمال.

كما تطرقت باربرا بروكلى منتجة العمل إلى أن الشر الذى يجسده رامى مالك مؤكدة أنها تحمل الكثير من الغموض، وبالتالي اختار القائمين على العمل القناع الذى يساعده بهالة أكبر من الغموض تساهم في تضخيم الشر الذى يجسده مالك.

من ناحية أخرى كشف النجم المصرى العالمى رامى مالك، تفاصيل عن حياته المهنية، وذلك خلال حواره مع مجلة British GQ، حيث أكد أنه كان عازمًا على تحقيق رغبة والديه فى أن يصبح محامياً، موضحا أنه لم يكن لديه أي اهتمام بالتمثيل، إلى أن أقنعه مدربه أن أسلوبه فى المناقشة دراميًا للغاية وجعله يؤدى دور فى مسرحية، وقال "شعرت أن لدى فكرة عن كيفية توجيه كل الطاقة الإبداعية التى كانت بداخلى للتمثيل".

وأشار مالك أنه ذهب وقتها إلى هوليوود برفقة زميل له كان قد دخل مجال التمثيل من قبل وقال: "كانت تلك أول مرة أذهب فيها هوليوود.. لم يكن لدى أى فكرة عن وجود كل هذا الكيان الكبير".

رامى مالك يشارك فى الجزء الجديد من جيمس بوند No Time To Die، حيث يلعب الفائز بجائزة الأوسكار دور الشرير فى الفيلم الذى تأخر كثيرًا فى موعد طرحه، فى حين تعرض رامى مالك لشائعات لا نهاية بخوص الفيلم، وردًا على كل التكهنات، قال الممثل لـ GQ: "دع الشائعات تنتشر، لأنه بغض النظر عما تتوقعه من هذا الفيلم، ستصدم عندما تشاهد العمل و لن أضيف أى وقود لهذا الحريق".