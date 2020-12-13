شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس آخر يوم تصوير بفيلم "العنكبوت" لـ أحمد السقا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر صور من كواليس أخر يوم تصوير فى فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين الذى انتهى أبطاله من جميع المشاهد فى الفيلم، بالعديد من الديكورات، الأسبوع الماضى، وذلك بعد أشهر طويلة من التصوير والتوقف عدة مرات، ويدخل بعدها الفيلم في مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لعرضه خلال الفترة القادمة في دور العرض السينمائية.

وتدور أحداث "العنكبوت" حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية، خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت، خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير.

فيلم "العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.