شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تكشف موعد طرح ألبومها "كريسماس كارول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن موعد طرح ألبومها الجديد من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام شوقت بها متابعيها إلى الألبوم، وأكدت أنه سيتم طرحه بالكامل غداً، في الـ 14 من الشهر الجارى، وذلك بعدما طرحت أربع أغانى منه طوال الأيام الماضية آخرهم أغنية باسم "ارجع يا زمان".



كارول سماحة

وطرحت النجمة اللبنانية "كارول سماحة" الخميس الماضى أغنية "ارجع يا زمان"، وهى رابع أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "كريسماس كارول"، الأغنية من كلمات نزار فرنسيس، وهى اجتماعية تتحدث عن الهجرة وتفكك الأسر الذى أصبح واقعاً لبنانياً مراً بعد حادث الانفجار الأليم ببيروت.

وقد طرحت كارول مؤخرا أغانى من ألبومها الشتوى الجديد والذى خصصته للاحتفال بليالى الكريسماس، و هم أغنية "سانتا" من كلمات كارول سماحة و ألحان أروين ليفين و رسيل براون، أغنية "أيام الشتى" من كلمات وألحان كارول سماحة وهي أول تجاربها في التلحين، وأغنية "من سنة لسنة" من كلمات كارول سماحة وألحان إدوارد بولا.

ومن ناحية أخرى عرض للنجمة كارول سماحة فيلم "بالصدفة" وشاركها فى البطولة، بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصرى، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، فى أول تجربة له إخراجية له فى مجال السينما.

وتعيش كارول حالة من الانتعاشة الفنية حيث حصلت مؤخرا على جائزة فاتن حمامة كأفضل ممثلة من مهرجان الإسكندرية السينمائى الدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ36.