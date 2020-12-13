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شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم للسنة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختيرت الممثلة ياسمين صبري للسنة الثالثة، ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، وفقاً لما نشره الحساب الرسمي لمسابقة «تي سي كاندلر» «tccandler»، عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».
يذكر أن ياسمين صبري، هي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.
وكانت ياسمين صبري الفنانة العربية الوحيدة أيضاً ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017، وعادت لتكرر الأمر عام 2018، قبل أن تدخل مجدداً ضمن نفس القائمة هذا العام.
ياسمين صبري
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