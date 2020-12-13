شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصري يستعرض جوائزه في ختام الدورة الـ42 بمهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الفنان أمير المصري، الجوائز التي حصدتها في الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، منذ قليل، وكتب "3 جوائز في ختام الدورة الـ 42 في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة الهرم الذهبي كـأفضل فيلم، جائزة المساهمة الفنية المتميزة، جائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي".

وكان قد حل الفنان العالمى أمير المصرى ضيفًا على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل على الكشوطى، وذلك بعد فوز فيلمه البريطانى limbo بثلاث جوائز من مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته ، والتى تم إعلان جوائزها الخميس الماضى فى حفل الختام وهم جائزة أفضل فيلم ، وجائزة هنرى بركات لأحسن إسهام فنى، وجائزة الإتحاد الدولى للنقاد " فيبريسى "

قال الفنان العالمى أمير المصرى، عقب إعلان جوائز فيلم limbo بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أمس لم أصدق نفسى وشعرت أن جسمى كالثلج ، لقد تعبت جدا كى أصل لهذه المرحلة وأكون بطلا لفيلم بيريطانى وهو مكان صعب ونادر أن يحصل شخص شبهى على هذه ألفرصة، فتكريمى بين أهلى وناسى قد فاق كل المشاعر وشعرت حينها أننى أصبت بالقشعريرة، وتماسكت فى هذه اللحظة كى لا أبكى فمهما حصلت على جوائز فى الخارج لا تضاهى لحظة حصولى على دعم من بلدى مصر.