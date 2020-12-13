شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Loki يصل منصة ديزنى بلس فى مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة ديزني عن طرح مسلسل Loki ، في مايو من العام المقبل 2021، على منصة ديزنى بلس، على أن يتبع المسلسل God of Mischief وهو يخرج من ظل شقيقه Thor في سلسلة جديدة تدور أحداثها بعد أحداث فيلم Avengers: Endgame، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

ويعود توم هيدلستون بشخصية Loki، وينضم إليه أوين ويلسون، وجوجو مباثا-رو، وصوفيا دي مارتينو، وونمي موساكو، وريتشارد إي جرانت، وقامت المخرجة كيت هيرون بإخراج Loki، والكاتب مايكل والدرون هو الكاتب الرئيسي في السلسلة.

وأعلن كيفن فيجي، رئيس Marvel Studios، والمدير الإبداعي بشركة Marvel، عن خطط لتوسيع ومستقبل Marvel Cinematic Universe، حيث صرح فيجى “إن الكون السينمائي ينسج أحداث القصة والأبطال والأشرار عبر 23 فيلما روائيا حتى الآن. وباستخدام Disney + ، يمكننا توسيع طريقة سرد القصص هذه إلى تنسيق جديد - إنشاء سلسلة مرتبطة بإصداراتنا المسرحية ، مما يجعل MCU أكثر غامرة من أي وقت مضى".

وكشفت Feige عن ثلاث سلاسل جديدة من Marvel على منصة ديزنى بلس، وهم Armor Wars، Ironheart، و Secret Invasion، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

كما أعلنت شركة ديزنى عن بدء تصوير مسلسل Star Wars: Kenobi الجديد في بوسطن، ماساتشوستس، الشهر المقبل، وأشار تقرير الإنتاج الذى نشر على موقع tvseriesfinale، عن موعد تصوير العمل الذى سيبدأ في 4 يناير من العام الجديد 2021، وإلى الآن لم يتم الإعلان عن موعد محدد لـ طرح العمل الجديد، لكن من المفترض أن يطرح في خلال أواخر العام المقبل 2021، على منصة ديزنى بلس.