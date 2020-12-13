هنا الزاهد: "مبسوطة من جائزة أحسن ممثلة عن فيلم الغسالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بتكريمها بمهرجان نجم العرب كأحسن ممثلة على فيلم "الغسالة".
نشرت هنا صورًا لها خلال التكريم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مهرجان نجم العرب، شكرا جدا ومبسوطة من جائزة أحسن ممثلة على فيلم الغسالة من تصويت جمهور الخليج، إن شاء الله اللي جاي أحلى".
فيلم "الغسالة" إخراج عصام عبدالحميد، بطولة هنا الزاهد ، بيومي فؤاد، محمد سلام، محمود حميدة، أحمد حاتم.
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