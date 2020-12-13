صور| ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها بصحبة عائلتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
احتفلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، بعيد ميلادها بصحبة عائلتها، فهي من مواليد 12 ديسمبر 1956.
ونشرت ماجدة، صورًا من الاحتفال، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وما بتكمل الفرحة إلا مع جمعة العيلة.. عيد ميلاد سعيد وعُمر مديد".
يذكر أن الفنانة ماجدة الرومي، تنتمي لعائلة فنية، فوالدها هو حليم الرومي، مكتشف المطربة الكبيرة "فيروز"، ونشأت الرومي على العديد من الأصوات الفنية العظيمة أمثال محمد عبدالوهاب وأم كلثوم وأسمهان وفيروز، ولماجدة شقيقتين هما "ريتا" و"سما".
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