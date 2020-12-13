أحمد الشافعي يستعد لطرح أنشودة "سلام مسك الختام"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

يستعد المنشد أحمد الشافعي لطرح أنشودة دينية جديدة بعنوان "سلام مسك الختام" مع بداية العام المقبل، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الإلكترونية.

أنشودة "سلام مسك الختام" من كلمات وألحان أحمد الشافعي، وهي إحدى أناشيد ألبومه الديني الذي يقف على تحضيراته خلال الفترة الحالية استعدادا لطرحها مطلع العام المقبل.

يشار إلى أن أحمد الشافعي أحيا حفل إنشاد ديني ضمن فعاليات لقاء الحبيب علي الجفري بجامعة المنوفية.