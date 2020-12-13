محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
احتفالا بأعياد الكريسماس تحيي المطربة الشعبية بوسي، الحفل المقام على مسرح جامعة مصر يوم 24 ديسمبر الحالي، وهو الأول لها بعد عودتها إلى مصر، وغيابها عن الساحة الغنائية الفترة الماضية.
وطرحت الشركة المنظمة للحفل تذاكره للحجز عبر إحدى المنصات الإليكترونية، وتراوحت أسعاره بين 350، و450، و550، و650 جنيها.
بوسي طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "أنا الدنيا"، من كلمات الشاعر ملاك عادل، ألحان الفنان مصطفى حجاج، وتوزيع أحمد عادل.
وكانت بوسي قد أصدرت بيانا صحفيا، أكدت فيه ، إنها تتعرض لحملة ممنهجة من الإغتيال المعنوي، هدفها النيل منها ومن تاريخها الفني ونجوميتها دون وجه حق، وأوضحت أنه تم استغلال والدها لهز صورتها أمام الرأى العام، في مشهد ظالم ومؤسف، مؤكدة أنها لا تتوانى لحظة في تقديم يد العون لوالدها منذ أن عرفت طريقها للنجومية.
وقالت: "أنا مش مصدقة اللي بيحصل، خاصة أني لم أقصر لحظة واحدة في تقديم المساعدة والعون لوالدي، وكل طلباته مجابة على قدر ما استطيع وأكثر، وأرسلت له مبلغا من المال قبل حديثه لوسائل الاعلام بيومين، بكل أسف الناس ما بتصدق تلاقي كلام من هذا القبيل حتى يتعاطفون معه دون النظر إلى الطرف الآخر أو معرفة الحقيقة".
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار تذاكر حفل بوسي في "الكريسماس".. تبدأ من 350 جنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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