غدا.. انطلاق مهرجان التجربة الأولى

تنطلق غدا الاثنين في تمام السابعة مساء، فعاليات مهرجان التجربة الأولى وذلك بحضور رئيس المهرجان الدكتور أشرف ذكي والمخرج سامح بسيوني مدير المهرجان ونائب مدير المهرجان الفنانه منه بدر تيسير ولجنة التحكيم المكونه من المخرج سامح عبد العزيز والمخرج إبراهيم فخر والمخرج أحمد خالد أمين و المخرج شادي بدر تيسير ولجنة التحكيم المكونه من المخرج سامح عبد العزيز والمخرج إبراهيم فخر والمخرج أحمد خالد أمين و المخرج شاديسرور والمخرج هشام عطوه والفنان أحمد صيام ومهندس الديكور وائل عبد الله. وسيشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان القدير عبد الرحمن ابو زهرة كما يشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم ويقدم حفل الافتتاح النجم إيهاب فهمي .

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