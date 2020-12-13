الليلة..عرض أولى حلقات مسلسل "جمال الحريم"

أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل الجديد "جمال الحريم"، موعد عرض أولى حلقاته، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

ومن المقرر عرضه من السبت إلى الأربعاء على قناة Dmc الساعة 8:00 مساءً، و على Dmc دراما الساعة 11 مساءً.

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مسلسل جمال الحريم" بطولة نور، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد،

حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.

حمل العمل طابع الإثارة والتشويق والرعب، لما ظهر من مشاهد مختلفة في البرومو الخاص بالمسلسل، أبرزهم ظهور ثعابين وأفاعى وعقارب، وأحداث غامضة يتعرض لها أبطال العمل.

ويعتبر هذا المسلسل هو العمل الثاني للفنان نور

في نفس العام بعد مشاركتها في الدرامية الرمضانية من خلال مسلسل "البرنس"، من بطولة "محمد رمضان، روجينا، أحمد زاهر، سلوى عثمان، أحلام الجربتلي، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، نجلاء بدر"، من تأليف وإخراج:محمد سامي.

شهد الموسم الدرامي لعام 2020، عدد من الأعمال المميزة خارج السباق الرمضاني المعتاد، أبرزها"خيط حرير، طلقتك نفسي، الوجه الآخر، إلا أنا،..وغيرهم"، حيث امتلئت القائمة الدرامية على غير المعتاد بعرض عدد من المسلسلات والتي تجاوب معها الجمهور بشكل كبير، بالرغم من عرضها خارج رمضان.