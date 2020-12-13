الساقية تودع 2020 بحفل عرائس الملك محمد منير

تودّع ساقية عبدالمنعم الصاوي عام 2020 بتنظيم حفل عرائس للملك محمد منير وفرقته الموسيقية ليلة رأس السنة، مساء الخميس 31 ديسمبر الساعة الثامنة مساءً على مسرح الحكمة.

ومن المقرر لعب مجموعة من أغنيات الكينج بروح مصرية مع العرائس التى تشكل معًا تجسيدًا لحفلاته

الحقيقية، واختارت الساقية شعار "New Year يعنى منير".

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها

الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.

جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.