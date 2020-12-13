صور.. أحمد زاهر "نجم العرب" لعام 2020

حصد النجم أحمد زاهر، لقب نجم العرب وذلك بعد تكريمه كأفضل ممثل دراما لعام 2020 عن دور فتحي في مسلسل "البرنس" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان وتم تكريمه في حفل توزيع مهرجان "نجم العرب".
من ناحية أخرى ينتظر عرض مسلسله لؤلؤ وتدور أحداث المسلسل فى 40 حلقة، حول قصة صعود مطربة، والأحداث والصراعات التى تواجهها فى حياتها.
أقيمت الدورة الخامسة لمهرجان نجم العرب، فى أحد فنادق
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