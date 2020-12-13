تراند اليوم : نقابه الممثلينن تقول : رولا محمود مش بتاعتنا

أكد الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أن النقابة لا تعلم شيئًا عن واقعة اختفاء الفنانة رولا محمود وذلك بسبب هجرتها لمصر منذ ما يقرب من 10 أعوام.

وقال فهمي، إن النقابة لا تملك أي معلومات بشأنها وبخصوص أفراد عائلتها أو «معارفها» بمصر، للتواصل معهم للاطمئنان عليها، والوقوف على حقيقة ما أصابها.

وكان سكرتير النقابة الفنان أشرف طلبة، قد أكد في تصريحات صحفية علي أن رولا محمود غير تابعة لنقابة الممثلين، مردفًا: للأسف ليس لدينا أي وسيلة اتصال بها، ولا يوجد بيانات عن أسرتها، أو أصدقائها حتى في الوسط الفني، فضلًا عن توقفها عن التمثيل منذ عام 2011، وتركها مصر، وذهبت للعيش بدولة بريطانيا.

وفي شهر مارس الماضي، أعلنت الفنانة رولا محمود إصابتها بفيروس كورونا، خلال تواجدها في مقاطعة أكسفوردشاير البريطانية، شمال غرب لندن، وكتبت رولا وقتها على موقع «تويتر، قائلة: «لست بخير على الإطلاق، الأعراض الخفيفة التي عانيت منها خلال الأيام الماضية تزداد سوءً في الوقت الحالي، هل يعرف أي شخص ما هو المستشفى الذي يجب أن اختبر فيه فيروس كورونا؟».