تراند اليوم : بيكا بيهزأ مطرب مهرجانات : أنا صورتي شعار علي الكانز يلا – إتفرج

هاجم مطرب المهرجانات حمو بيكا أحد المطربين بسبب تقرير الأغنيات الأكثر بحثا على جوجل.

ظهر بيكا في فيديو نشره عبر حسابه على Instagram يوجه للمطرب رسالة، وقال إنه لن يتحدث في هذا الموضوع مجددا، وأنه لن يذكر أسماء.

وأوضح أنه في عام 2020 كانت الأغاني الأكثر بحثا على جوجل هي “عود البطل” لعمر كمال، و”بنت الجيران” عمر كمال، و”شمس المجرة” عمر كمال وحمو بيكا، و”أنا بيكا ماي لاف الفانز” حمو بيكا و”هلا والله” حمو بيكا”.

ثم وجه رسالته للمطرب قائلا: “لما تيجي تتكلم والمفروض أكلنا عيش وملح مع بعض، واحنا أخوات، المفروض لما تقول نجاح تحدد مين اللي عمله معاك، أنت مبنتش نفسك بنفسك بس أنت ظاهر قدام الشعب المصري أنك أناني ومبتحبش غير نفسك وأنك تصنع النجومية لنفسك وبس”.

وتابع: “خليك محترم وكويس أخونا عمر كمال كتب قال احنا نجحنا، لكن اللي أنا شايفه أنك عاوز تحقق نجاحاتك أنت وبس، فرجني يا فهلوي وأطلع بكام تراك لوحك”.

اختتم كلامه “أنا غنيت كتير وعملت نجاحات 9 سنين مع فرقتي وبرا فرقتي كنا كلنا بنكمل بعض وبنطلع مع بعض، هي دي المعلومة اللي حابب أوصلها لكل الناس وأنا بعد كده مش هسكت، والكلام عارف صحابه”.