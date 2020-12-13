نجوى كرم تحسم الجدل.. “دايمًا صادقة معكم”

متابعة بتجــــــــــرد: عبّرت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن اشتياقها لجمهورها من خلال تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”.

وكشفت نجوى في الوقت نفسه أنه عندما يكون هناك من عمل فني جديد يأخذون الخبر الصحيح من صفحاتها الرسمية، مؤكدة على تعاملها الصادق مع جمهورها بشكل دائم، قائلة: “اشتقت لكم، لما يكون في جديد بتاخدوا الكلمة من موقعي الرسمي، بحبكم ودايمًا صادقة معكم”.

من جهة أخرى، تحيي نجوى حفلًا غنائيًا في مركز دبي التجاري العالمي يجمعها مع البرنس ماجد المهندس وذلك يوم الجمعة الواقع في ١٥ كانون الاول/يناير ٢٠٢١.

نذكر أن “كرم” كانت قد أحيت حفلاً كبيرًا في دبي في الغراند حبتور في الهواء الطلق في نوفمبر الفائت في أول حفل لها بعد أزمة كورونا التي استمرت لأشهر حيث تم إلغاء جميع الحفلات والمهرجانات للحد من انتشار الوباء.