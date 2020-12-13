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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علق الفنان مراد مكرم على وفاة والدته، التي رحلت، صباح اليوم الأحد 13 ديسمبر.
كتب مراد، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "ربنا استرد وديعته، أشكرك يا رب إنك ريحتها".
وأعلن الخبر الإعلامي شريف مدكور، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، كتب: "البقاء لله في وفاة والدة صديقي وحبيب قلبي العزيز مراد مكرم في الجنة إن شاء الله، ربنا يصبرك يا مراد أنت وكل الأسرة، الرجاء الدعاء والصلاة".
من ناحية أخرى كان آخر أعمال الفنان مراد مكرم مسلسل "ونسني"، 2020، بطولة محمود الليثي، سارة درزاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من مراد مكرم على وفاة والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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