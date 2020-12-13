وفاة والدة مراد مكرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت منذ قليل والدة الفنان مراد مكرم.

وأعلن الخبر الإعلامي شريف مدكور، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، كتب: "البقاء لله في وفاة والدة صديقي وحبيب قلبي العزيز مراد مكرم في الجنة إن شاء الله، ربنا يصبرك يا مراد أنت وكل الأسرة، الرجاء الدعاء والصلاة".

من ناحية أخرى كان أخر أعمال الفنان مراد مكرم مسلسل "ونسني"، 2020، بطولة محمود الليثي، سارة درزاوي.