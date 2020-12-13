محمد قماح يكشف لـ"الخليج 365" موقف زوجته من أغنية "أنا مش نجيب ساويرس"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد الفنان محمد قماح أن زوجته لم يقلقها مطلقا الإشارة لكونها ألهمته فكرة أغنية "أنا مش نجيب ساويرس"، موضحا انها تحمست للفكرة وقامت بدعمه لتقديمها.

قماح خلال وجوده ضيفا في "الخليج 365"، قال: "بالفعل فكرة الأغنية بدأت من تعليق تعودت الرد به على زوجتي، وهو (أنتي فاكراني نجيب ساويرس)، لكن للأمانة أقول اني كنت أرد عليها بهذه الكلمات على سبيل المداعبة، وخاصة انها بالفعل طلباتها بسيطة، وليست بالمبالغة التي تحدثت عنها الأغنية".

وأضاف "زوجتي تدعمني بقوة، وكانت أول الذين تحمسوا لفكرة الأغنية وشجعوني على تقديمها، وزاد حماسنا مع ترحيب المهندس نجيب ساويرس بالعمل، حتى أنه ساعدني في تصحيح إحدى الكلمات باللغه الفرنسية، وأيضا كان هو من اقترح تصويرها فيديو كليب".

الأغنية تم تصويرها في حديقة "زد بارك" التي يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس، وهي من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح، هندسة صوتية خالد رؤوف، جيتار هيثم الشراقي، طبلة حازم زيدان، وإخراج إيهاب بهجت.

