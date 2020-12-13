نور تنشر صورًا من كواليس مسلسل "جمال الحريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة نور صورًا، من كواليس مسلسل "جمال الحريم"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". علقت نور على الصور: "من كواليس مسلسل جمال الحريم، هاستنى رأيكم في أول حلقة". مسلسل جمال الحريم يعرض اليوم الأحد على قناة إم بي سي 4 الساعة ٩:٠٠ مساءا بتوقيت مصر و١٠:٠٠ مساءا بتوقيت السعودية. مسلسل "جمال الحريم" بطولة خالد سليم ، نور، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، الفنانة الشابة رنا رئيس، هبة حسن، هدى الأتربي، تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.

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