"أسطورة الضحك".. حمدي الميرغني يعلق على إشادة سمير غانم به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان حمدي الميرغني عن سعادته بعد إشادة الفنان سمير غانم بموهبته خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "السيرة".

نشر حمدي الميرغني مقطع فيديو من الحلقة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر فيه الفنان سمير غانم وهو يقول إن حمدي الميرغني يذكره بنفسه في بداياته، ويعتبره من أكثر الممثلين الشباب الذين يضحك عند مشاهدة أعمالهم.

علق الميرغني على الفيديو: "شكراً من كل قلبي لسمورة أسطورة الضحك أمبراطور الارتجال تاني مرة تذكرني كامتداد ليك".

أضاف: "علي قد ما بفرح أوي برأي حضرتك فيا علي قد ما بشيل مسئولية رأيك فيا ويارب أكون جزء من الف من موهبتك يا صاحب أعلى خيال كوميدي ..حضرتك عارف كويس أنا بعشقك أزاي يا أستاذي"