فيديو وصور| مها أحمد تحتفل بعيد ميلاد زوجها مجدي كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة مها أحمد بعيد ميلاد زوجها الفنان مجدي كامل.

نشرت مها صورًا ومقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت عليها "كل سنه وانت طيب يا غالي يا اخويا وصاحبي وصديقي وحبيبي كل سنة وانت اطيب واحن وأعظم زوج وأب، كل سنة وأنت قدوة لكل محبينك كل سنه وأنت محترم وملتزم ومشرفنا طول الوقت، كل سنة وأنا وولادي فخورين بيك كل سنة وأنت في حياتنا وفي حياة جمهورك نجم النجوم ربنا يخليك لينا ولكل حبايبك".

وعلقت على الفيديو "عيد ميلاد مجدي جوزي حبيبي".

الفنانة مها أحمد، ظهرت كضيف شرف ضمن أحداث المسلسل الكوميدي "عمر ودياب"، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي.