محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفلت الفنانة مها أحمد بعيد ميلاد زوجها الفنان مجدي كامل.
نشرت مها صورًا ومقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت عليها "كل سنه وانت طيب يا غالي يا اخويا وصاحبي وصديقي وحبيبي كل سنة وانت اطيب واحن وأعظم زوج وأب، كل سنة وأنت قدوة لكل محبينك كل سنه وأنت محترم وملتزم ومشرفنا طول الوقت، كل سنة وأنا وولادي فخورين بيك كل سنة وأنت في حياتنا وفي حياة جمهورك نجم النجوم ربنا يخليك لينا ولكل حبايبك".
وعلقت على الفيديو "عيد ميلاد مجدي جوزي حبيبي".
الفنانة مها أحمد، ظهرت كضيف شرف ضمن أحداث المسلسل الكوميدي "عمر ودياب"، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور| مها أحمد تحتفل بعيد ميلاد زوجها مجدي كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.