أحمد مجدي يهنئ شقيقته بعقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أحمد مجدي شقيقته رشا بمناسبة عقد قرانها أمس.

نشر أحمد صورًا من الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق " صعب أعبر عن سعادتي وامتناني للحياة في يوم زي ده، أختي الصغيرة اتجوزت، أختي اللي باعتبرها بنتي، كده إخواتي الجمال الاتنين اتجوزوا و اتمنى لهم السلام والصحة والسعادة، بحبكم".

احتفل المخرج مجدي أحمد علي، مساء أمس السبت، بعقد قران ابنته "رشا".

واقتصر حضور عقد القران على الأهل وبعض الأصدقاء.

ونشر علي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة من عقد قران ابنته والتي جلس إلى جوارها شقيقها الفنان أحمد مجدي، وعلّق والدهما: "كتب كتاب رشا مجدي.. عقبال أحبابكم جميعا".