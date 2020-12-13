اقتراب نفاد تذاكر حفل محمد حماقي والعسيلي في دبي

يشارك الفنان محمد حماقي بجانب الفنان محمود العسيلي، احتفالات رأس السنة في دبي، وذلك من خلال حفلهم الغنائي في إحدى المناطق الترفيهية هناك.

تقترب تذاكر الحفل من النفاد، قبل حوالي أسبوعين من إقامته، المقرر موعده يوم الجمعة 25 ديسمبر، في تمام الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت الإمارات، الـ 7 بتوقيت مصر.

بدأت أسعار التذاكر من 400 درهم إماراتي، أي ما

يعادل تقريباً 1600 جنيه مصري حتى 6500 درهم، ما يعادل 26 ألف جنيه مصري.

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ويعتبر هو الحفل الجماهيري الأول لحماقي في ظل كورونا، بعد آخر حفلاته الغنائية التي أحياها في السعودية، خلال سبتمبر الماضي، في مدينة جدة، وتم إلغاء الحضور

الجماهيري بها تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا، ونّقلت مباشرةعبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة.

طرح حماقي أخيراً أغنية "هو ده حبيبي"، وذلك خلال أغسطس الماضي، وحققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات: تركي آل الشيخ، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: ريهاب.

وكانت آخر الأعمال الغنائية لـ العسيلي، كليب أغنية "اختراع"، مع الفنان تامر حسني، والذي حصد أكثر من 28 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: تامر عبدالمنعم.