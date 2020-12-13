وجه القمر دينا فؤاد تعلن عن عرض مسلسل "جمال الحريم" على قناة DMC اليوم

تترقب وجه القمر دينا فؤاد، اليوم الأحد، عرض أولى حلقات مسلسل "جمال الحريم"، فى الساعة الثامنة مساء على قناة "DMC"، وقناة MBC 4 فى الساعة 9 مساء، حيث يعد العمل من المسلسلات المختلفة فى الفكرة والشكل والمضمون ويحمل طابع التشويق والاثارة لدراما مغايرة ومختلفة عن السائد.
وتظهر وجه القمر دينا فؤاد خلال أحداث المسلسل بشكل لافت وجذاب، ومميز عن شخصياتها السابقة، حيث تبدو فى دور فتاة عادية تمارس حياتها، وتتحول الى فتاة "ملبوسة"، وأعربت النجمة عن تفائلها وسعادتهابعرض أولى الحلقات، خصوصا وأن الجمهور مترقب العمل منذ أن تم الاعلان عنه، وأكدت دينا فؤاد أن العمل سيمفونية درامية ونقلة نوعية وجديدة على الدراما المصرية ويحمل روح مختلفة.
الجودة والمتعة الفنية، موضحة أن المخرجة نسجت عالم فريد ومختلف بابداعها وتخيلها ومزجت الواقع بالأساطير بشكل مؤثر.
وأشارت الى أن شركة سينرجى وفرت جميع الامكانيات اللازمة لخروج العمل للنور بشكل يحقق المتعة البصرية والجذب للمشاهد، موضحة أن المخرجة منال الصيفى بذلت مجهودا ضخما فى المسلسل حتى يتثنى للمشاهد أن يرى عمل مختلف شديد
ويشارك فى مسلسل "جمال الحريم" نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.
ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهر، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.
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