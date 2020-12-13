بعد تكريمه في مهرجان نجم العرب..رامي جمال:شكراً لصوت الجمهور

وجه الفنان رامي جمال، رسالة شكر لجمهوره، بعد تكريمه في مهرجان نجم العرب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

نشر رامي صور من حفل التكريم، وعلق عليها قائلاً:"بالأمس من تكريم مهرجان نجم العرب عن جائزه أفضل فنان شامل وأفضل فيديو كليب .. شكراً للجمهور اللي ادالنا صوته شكراً لإدارة المهرجان".

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ويعتبر التكريم هو الثاني على التوالي، بعد حصوله على أفضل ألبوم لعام 2020 "أنا لوحدي"، من إحدى المجلات الشهيرة.

يذكر ان رامي حصل على أفضل ألبوم "أنا لوحدي" لعام 2020، الذي تم طرحه في فبراير الماضي، ضم 15 أغنية، منهم"أنا لوحدي، يامراكبي، اللي مشيوا، لقلبك سلام،

حاجة غريبة، وسجل نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إضافةإلى المتاجر الموسيقية.

ومختلف المنصات الغنائية.

وقدم جمال مؤخراً حفل غنائي في الإسكندرية، وسط حضور جماهيري كبير، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي ووسائل التعقيم، وكانت أولى حفلاته بعد توقف جميع الأنشطة الاحتفالية ومنع التجمعات الجماهيرية بسبب كورونا.

قدم رامي أغنية "على حس حكايتنا"، للفنان إليسا في أحدث ألبوماتها"صاحبة رأي"، من كلماته وألحانه، وحصلت على عدد مشاهدات ضخم وصل لأكثر من 3 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".