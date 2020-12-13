بالفيديو – يسرا اللوزي تردّ على منتقدي صورتها العارية خلال الحمل

متابعة بتجــــــــرد: علقت الفنانة يسرا اللوزي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة “القاهرة والناس، على الجدل الذي أُثير حول جلسة تصويرها أثناء الحمل والتي نشرت في إحدى المجلات الشهيرة، وظهرت فيها عارية وغطت صدرها بشال، قائلة: “من كام سنة نزلت صور حلوة وقلت صباح الخير واتشتمت، والناس بتهاجم وتشتم وتعودنا على هجوم السوشيال ميديا وتعودنا على التعليقات السخيفة وتعودنا منردش عليها، لأن لو هقعد أرد على أي حاجة عمري ما هلحق أعيش حياتي”.

وتابعت: “كنت أتمنى الناس تقرا المقال اللي نزل مع الصور وتفهم طبيعة الموضوع، قبل ما تهاجمني، الموضوع كان فني أكتر من أي حاجة والسوشيال ميديا بقت كلها كذب في كذب والناس كلها بتضحك على بعض، والواقع مش كده وكلنا بشر وفينا عيوب وكل الناس بتضحك على كل الناس والسوشيال ميديا مهمة، ولكن أنا عندي معتقدات معينة ومش هتغير”.

وأنهت يسرا حديثها قائلة: “بحب الناس تشوفني زي ما أنا بكل أبعاد شخصيتي، وحقيقي كان هدفي من الصورة إن الستات تفتخر بأمومتها وتتقبل شكلها في الحمل، أنا بحترم الجميع لكن مش من حق حد يشتم حد”.