محمود حميدة يهاجم متابعًا سأله سؤالًا غريبًا

متابعة بتجــــــــــرد: تلقى الفنان محمود حميدة سؤالاً طريفاً من أحد المتابعين والمعجبين، ومن بث مباشر عبر حسابه الرسمي على “فيسوك” سأله المتابع :”بيقولوا عليك عكس شخصيتك وانك بتاع ستات هل ده حقيقي! “.

ليهاجمه ساخراً: “أنا عايز أعرف اللي بيسأل السؤال ده ذكر ولا أنثى أصل لو ذكر هو المفروض الراجل يكون إيه مش بتاع ستات؟، ألا بقى لو أنت بتدور على فضايح دي حاجة تانية”.

وكان حميدة قد طلب في نهاية الشهر الماضي، من أحد متابعيه عبر “فيسبوك”، بضرورة أن يفتخر باسم “حميدة” خصوصًا أنه على غرار اسم والد النجم الكبير، بعد ما شكا المتابع من تعرضه لمواقف غريبة بسبب اسم “حميدة”، وكتب محمود حميدة، عبر “فيسبوك”، موجهًا رسالته للمتابع الذي يحمل اسم “حميدة” وشكواه من الناس التي تستغرب اسمه، قائلًا: “أنت اسمك أجمل اسم في الدنيا يا حميدة”.

وتابع: “المرة الجاية قول لهم اسمي هو نفس اسم أبو محمود حميدة، وارفع راسك لفوق وأنت بتقولهم كده، وافتخر باسمك ومتسمحش لحد يحسسك إنه اسم غريب ابداً”، وعاد محمود حميدة، ليرد في “الكومنتات” على المتابعين بشأن اسم والده “حميدة”، ليرد قائلًا: “بالمناسبة، حميدة هو جدي الكبير، ولكن مش عايزين نلخبط الناس أكتر يا حميدة”.