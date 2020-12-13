ديانا حداد تنشر صورًا من حفل تكريمها: “تعلمت الكثير حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم”

متابعة بتجـــــــــرد: تحدّثت الفنانة اللبنانية ديانا حداد عن الصعوبات التي مرّت بها في مشوارها الفني وتعلمت منها الدّروس للوصول إلى تحقيق النجاح.

ونشرت ديانا صورًا جديدة لها من كواليس تكريمها في مهرجان “ضيافة” بمدينة دبي، وعلّقت عليها عبر صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي بالقول: “قد اكون تعثرت او أخطأت في موقف ما او تعبت في فترة من الفترات وهدأت في مسيرتي لاني بشر ومن الطبيعي ان اتعب واتعثر!!”.

وأضافت: “لكني تعلمت ان لن اصل الى اي نجاح الا بمروري بتلك العقبات لاعرف معنى النجاح والاستمرارية ..”.

واختتمت كلامها قائلةً: “شكراً لله ولكل تلك الدروس التي الهمتني في حياتي ومنها تعلمت الكثير حتى وصلت الى ما أنا عليه اليوم”.

نفيد بالذكر أنه تم تكريم ديانا حداد في مهرجان “ضيافة” بدورته الرابعة مطلع شهر ديسمبر الجاري، وتسلمت الجائزة عن مجمل اعمالها الفنية بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات الإعلامية والاجتماعية من عدة دول، وكرم المهرجان أيضًا عددًا من رموز هذه الدول من المجالات الإنسانية والعلمية والفنية وغيرها.

وقالت ديانا عند تسلمها الجائزة: “أشكر ادارة المهرجان وعلى رأسهم الدكتور ميشال ضاهر على هذا التكريم، قلبي عم يرجف، بكل مرة بطلع فيها على المسرح، وبقول مبروك لكل المكرمين بالمهرجان”.

وتألقت ديانا حداد في حفل تكريمها بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا باللون الاخضر البراق، فبدت كعادتها بغاية الجمال والأناقة.