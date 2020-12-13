شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك تلعب مع بناتها بحديقة المنزل وتعلق: بنحاول ننقذ ما يمكن إنقاذه..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة حنان ترك خلال فيديو أثناء ممارستها الألعاب بصحبة بناتها الاثنتين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وتحديداً خاصية الاستورى، وعلقت عليه: "بنحاول ننقذ ما يمكن إنقاذه"، ولا يعد هذا الفيديو هو الأول الذى تظهر خلاله حنان ترك بصحبة بناتها، حيث ظهرت قبل أيام بفيديو آخر مع ابنتيها التؤام "مريم ومني" عبر خاصية ستورى أيضاً وهم يعدون الخبز لتناوله فى الإفطار.



حنان ترك مع بناتها

كما سبق وشاركت حنان ترك، الجمهور، بصورة من وجبة إفطارهم، معلقة عليها:"ولا أحلى من كدة فطار صباح الفل"، ويأتى هذا فى إطار عودة النجمة المعتزلة حنان ترك إلى الظهور بقوة على السوشيال ميديا، بعد انقطاعها لمدة عامين وحذفها لجميع صورها من حسابها بموقع "إنستجرام" في أغسطس 2018، ولكن الوضع تغير كثيرًا حاليًا حيث تشارك حنان ترك يوميًا جمهورها بصور جديدة لها على البحر.

كما وجهت أيضًا عددًا من الرسائل لجمهورها منها ضرورة الاهتمام بكبار السن وعدم إحراجهم وغردت حنان عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏لا تحرجوا كبار السن ولا تختبروهم في ذاكرتهم.. سلِّم عليهم وقل اسمك وعرفه بنفسك لأن النسيان مؤلم.. إذا خانتهم الذاكرة فلا يخوننا الأدب".

وكانت حنان ترك، قد حذرت جمهورها ومتابعيها بسبب الصفحات المزيفة التى تحمل اسمها وتنسب لها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "للأسف في صفحات كتير على فيس بوك باسمي، وأنا غير مسئولة عنها، وعن ما ينشر فيها، وده رابط صفحتي الوحيدة الرسمية على فيس بوك وجاري توثيقها إن شاء الله".