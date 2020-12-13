شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع وأوس أوس لـ"سمير غانم" بعد ثنائه عليهما: بنتعلم منك يا أسطورة الضحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص كلاً من الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، والفنان على ربيع، على توجيه الشكر إلى النجم سمير غانم، بعدما أثنى عليهما، مؤكداً أنهما من الممثلين المميزين بمجال الكوميديا، أثناء حلوله ضيفاً على برنامج "السيرة" مع وفاء الكيلانى، خلال حلقتين تمت إذاعتهما يومى الجمعة والسبت، وحرص الفنان أوس أوس، على نشر فيديو سمير غانم، وكتب تعليقًا على عدم تذكر سمير غانم لاسمه بالظبط:"أوسا.. بسوسه.. مش هتفرق يا أسطورة الضحك فى الوطن العربى شهاده افتخر بيها وربنا يديك الصحه ويخليك لينا ونفضل نتعلم منك".



اوس اوس

فى حين كتب على ربيع: "الأسطورة سمير غانم مش هنسي مسلسل لهفه والله مكنتش بقدر امسك نفسي من الضحك والمخرج يزعقلي واقوله ده أستاذ سمير غانم معلش اعذرني انا واقف قدام تاريخ الكوميديا كان الاستاذ سمير يحاول يهديني من الضحك بس كنت بضحك أكتر كلامك الحلو ده احلي حاجه ممكن اسمعها فحياتي يا أستاذ سمير يا أسطورة وأن شاء الله لازم نمثل معاك تانى".