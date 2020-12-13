شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يهاجم مغنى مهرجانات بسبب "الأكثر بحثا على جوجل"..ومتابعوه: يقصد شاكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر مغنى المهرجانات حمو بيكا في أحدث فيديو له عبر حسابه على موقع "انستجرام" وهو يهاجم أحد المطربين دون ذكر اسمه، لافتًا إلى أن هذا المطرب يدعى أن أغانيه كانت الأكثر بحثاً على جوجل خلال عام 2020، حيث وصفه بيكا بالأنانية الشديدة، وأن تصريحاته لا تتفق مع الواقع، وأكد "بيكا"، خلال الفيديو أن أكثر 5 أغانى بحثاً على جوجل طيلة العام كانت له هو بواقع أغنيتين والباقى لـ عمر كمال.



حمو بيكا

كما قال بيكا خلال الفيديو: "لما تطلع تتكلم، تحدد النجاح من اللي عمله معاك، انت مبنتش نفسك بنفسك، وأنت ظاهر أمام الشعب المصري إنك أناني مبتحبش غير نفسك، وحابب إن انت تصنع النجومية لنفسك وبس، فكك من اللي انت بتعمله وخليك محترم وكويس".

وأضاف: "أخونا عمر كمال لما سمع اللي اتقال قال إحنا نجحنا، لكن اللي أنا شايفه إنك كلك على بعضك غلط، حياتك غلط، دنيتك كلها ماشية غلط في غلط، عايز تحقق نجاحك انت بس، فرجني يا فهلوي يا حلو واعمل كام تراك لوحدك".

ورغم أن بيكا أكد خلال الفيديو أنه لن يذكر أسماء، إلا أن متابعيه فهموا على الفور أنه يقصد المغنى حسن شاكوش بما يقوله، حسب ما ظهر فى التعليقات، خاصة بعد تصريحات الأخير الذى أكد فيها كلام بهذا الإطار، حيث قال إن أغانيه احتلت المراتب الأولى فى البحث خلال 2020، وبالتالى أراد حمو بيكا عدم دخول متابعيه فى لغط بأن يفهموا أن المقصود عمر كمال، حينما علق على الفيديو وكتب: "عمر كمال اخويا وحبيبى والكلام عارف صاحبه".



الكلام على شاكوش



حمو



