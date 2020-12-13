جوين ستيفانى تتوجه للاستوديو فى سانتا مونيكا بابتسامة عريضة وتحيى المصورين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات مصورى " البابارتزي" صورا لجوين ستيفانى خلال توجهها إلى الاستوديو الموجود فى سانتا مونيكا بكاليفورنيا فى الولايات المتحدة الأمريكية . وظهرت جوين ستيفانى ذات الـ ( 51 عام ) و هى ترتدى ملابس حملت طابع الاحتفال بالكريسماس كونها متداخله الألوان بما فى ذلك رسومات لأشجار عيد الميلاد و " قبعة " بابا نويل . اما حذاء جوين ستيفانى فاختارته باللون الذهبى، وهو من مجموعة تصميمات دار " Paris Texas " ووصل سعره الى 575 جنيه إسترلينى . وما لفت الأنظار أن النجمة الشهيرة قابلت المصورين بابتسامه عريضة و قدمت لهم التحية، وفى الحقيقة يبدو أن جوين ستيفانى فى حالة معنوية جيدة أكثر من أى وقت مضى، وكان بصحبتها " makeup artist " التى ظهرت معها بالصور وهى ترتدى القناع الواقى خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

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