الذكرى الرابعة لوفاتها.. زبيدة ثروت لقبت بأم البنات وأجمل عيون فى السينما

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "قطة السينما"، "ملكة الرومانسية"، "صاحبة أجمل عيون"، وغيرها من الألقاب التي حظيت بها الفنانة الجميلة زبيدة ثروت، التي توفيت فى مثل هذا اليوم، فهى من نجمات الفن فى الزمن الجميل، رغم مشوارها الفني الذي انقطع في الثمانينات، والذي أسفر عن مايقرب من 40 عمل فني، تألقت خلالها "زبيدة"، وخلال فترة اعتزالها للسينما غابت الفنانة عن الإعلام نتيجة إصابتها بالسرطان، ولم تظهر سوى في برنامج "بوضوح" للإعلامي عمرو الليثي في عام 2015، وخلال هذا الظهور الإعلامي الوحيد تحدثت زبيدة ثروت عن حياتها الفنية وما بعد اعتزالها الفن.

وكان أول فيلم سينمائي لها هو "دليلة" عام 1956، والذي ظهرت فيه لبضع دقائق مع شادية، وعبد الحليم حافظ، وأجمل افلامها مع عبد الحليم حافظ فيلم "يوم من عمري"، وأطلق عليها بعض النقاد لقب ملكة الرومانسية بعد عرض فيلم "يوم من عمري" مع عبد الحليم حافظ، وقدمت مجموعة كبيرة من الأفلام مثل "نساء في حياتي" مع رشدي أباظة وهند رستم إخراج فطين عبد الوهاب وكذلك "الملاك الصغي"ر مع يوسف وهبي ويحيى شاهين و"شمس لا تغيب" مع كمال الشناوي إخراج حسين حلمي المهندس، واخر عمل شاركت فيه مسرحية "عائلة سعيدة جدا".

زبيدة ثروت تزوجت سنة 1960 ضابطا في البحرية المصرية اسمه إيهاب الغزاوي ثم المنتج السوري صبحي فرحات الذي أنجبت منه بناتها الأربع ثم محمد إسماعيل وآخر أزواجها الممثل عمر ناجي وهي آخر زيجاتها وصرحت في حوارها الأخير أنها لم تكن تعرف بأن عبد الحليم حافظ قد تقدم لطلب يدها للزواج سوى بعد زيجتها الثانية بفترة، وأوصت بأن تدفن بجوار عبد الحليم حافظ وبعد اعتزالها الفن، كانت قد اتخذت قراراً بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعاشت هناك لفترة، لكنها عادت مرة أخرى إلى مصر.

ودرست بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، وعملت كمحامية تحت التمرين لفترة إرضاءً لجدها الذي كان رافضًا لفكرة دخولها إلى عالم الفن،وهددها بالحرمان من الميراث، راغبة منه في أن تكون محامية ناجحة مثله خاصة مع شهرته الكبيرة كمحامي على مستوى مدينة الإسكندرية، ولكنها تركت المحاماة بعد فترة وتفرغت للعمل الفني.

من آخر أفلام زبيدة ثروت، فيلم "المذنبون" عام 1975، قصة نجيب محفوظ، وسيناريو ممدوح الليثي وإخراج سعيد مرزوق، وبطولة حسين فهمي وسهير رمزي، وفيلم "الحب الحرام" عام 1976، تأليف عبدالحي أديب، وإخراج خالد حمادة، الذى شارك فيه عدد من الفنانين السوريين والعرب، منهم أديب قدورة، سلوى سعيد.