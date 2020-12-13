إيرادات السبت.. "The Croods" في الصدارة و"Hard kill" بالمركز السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس السبت 12 ديسمبر، فيلم الرسوم المتحركة "The Croods"، بعد تحقيقه 71 ألفًا و373 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم الرعب "Death Of Me" محققًا 45 ألفًا و147 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم " Legacy Of Lies"، والذي حقق 29 ألفًا و779 جنيهًا، وحصل على الترتيب الرابع فيلم"Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 26 ألفًا و515 جنيها.

ذهب المركز الخامس لفيلم " You're Not Alone" وبلغ إيراده 20 ألفًا و805 جنيهات، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Hard kill"، بعد تحقيقه 12 ألفًا و848 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم "Honest thief" محققا 11 ألفا و824 جنيها.

وجاء في المركز الثامن فيلم "Tenet" وحقق 8 آلاف و441 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم الجريمة "the call" محققًا 8 آلاف و416 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم الرعب الأمريكي "COME PLAY" بعد تحقيقه 5 آلاف و382 جنيها.